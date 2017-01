Eike Batista é alvo de mandado de prisão na Lava Jato

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

A Polícia Federal cumpre mandado de prisão na manhã desta quinta-feira (26) contra o empresário Eike Batista, alvo da Operação Eficiência, na 2ª fase da Lava Jato. De acordo com o canal GloboNews, o ex-bilionário não foi encontrado em casa. O colunista Ricardo Noblat, do jornal O Globo, chegou a noticiar que Eike havia sido detido na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Segundo o G1, a operação é feita junto ao Ministério Público Federal. Além do ex-bilionário carioca, dono do grupo EBX, Sérgio Cabral também está na mira da PF nesta quinta. Entretanto, o ex-governador já está preso em Bangu. Esse foi o terceiro mandado de prisão contra ele. Os pedidos de prisão foram expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio.

A companhia de Eike teria lavado dinheiro em esquemas de propina e corrupção no governo Cabral.

Ao todo, a PF cumpre 9 mandados de prisão preventiva, 40 de buscas de documento e mandados de condução coercitiva contra Maurício de Oliveira Cabral Santos e Suzana Neves Cabral, irmão e ex-mulher de Sérgio Cabral, respectivamente.