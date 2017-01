‘Café Nazista’ fecha as portas na Indonésia

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Um café nazista de Jacarta, na Indonésia, fechou as portas por falta de clientes. Alvo de protestos, o estabelecimento chegou a ser fechado e reestruturou sua temática anos atrás após receber ameaças, mas ainda assim voltou com destaque para imagens da SS, a polícia nazi, quadros da força aérea alemã da época da segunda guerra. Ultimamente, essas imagens passaram a dividir o espaço com retratos de Stalin e Churchill, principais adversários de Hitler durante o conflito.

Por coincidência, o fechamento acontece um dia antes da data em que se relembra o Holocausto e 72 anos depois das forças soviéticas ocupar o campo de Auschwitz, na Polônia.

De acordo com a AFP, o dono do restaurante pretende servir seus “schnitzels” em outro endereço:

“O interesse do público era escasso porque o ‘SoldatenKaffee’ não estava localizado em um bairro estratégico”, declarou à AFP.