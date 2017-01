Agência do Banco do Brasil na estação experimental é desativada e 10 mil clientes são remanejados

A agência do Banco do Brasil, localizada no bairro Estação Experimental, em Rio Branco, foi desativada completamente. Os clientes, cerca de 10 mil, foram remanejados para outras agências do banco.

Os clientes foram remanejados entre as agência da Rua Rio de Janeiro, bairro Floresta e as agências da Avenida Ceará, bairro Bosque e a Aquiry, localizada no bairro Aviário, em Rio Branco. Para o mudança, o cliente não precisou de novos cartões ou senhas e, segundo a gerência, o cliente que era da agência desativada também pode ter atendimento presencial em qualquer dessas agências.

A mudança faz parte do plano de reestruturação da entidade, anunciada em novembro do ano passado. Porém, por conta de uma explosão na agência da Estação, os clientes tiveram de mudar antes do previsto.

O plano de reestruturação inclui a desativação ainda da agência Parque, de frente da OCA, e a transformação de uma agência, no município de Assis Brasil, em posto de atendimento.

(Com informações AC 24 Horas)