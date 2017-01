Prefeitura prorroga prazo para entrega de documentos do concurso da Educação

A Prefeitura de Rio Branco prorrogou para o dia 17 de fevereiro o prazo final para entrega dos documentos e exames de saúde para efetivação de 1.043 profissionais aprovados em concurso público, regido pelo Edital 01/2016, para a Secretaria Municipal de Educação (SEME).

O último prazo estava previsto para o dia 6 de fevereiro mas em decorrência do grande número de interessados e atraso na entrega de exames e laudos médicos – estes, em boa parte não são feitos na rede pública de saúde mas em laboratórios e hospitais particulares, fez-se necessário prorrogar o prazo de entrega de documentos.

A Prefeitura de Rio Branco emitiu nota para deixar claro essa situação: “os serviços oferecidos na rede municipal de saúde estão disponíveis a todos os usuários do SUS. Com relação a laudos dos médicos especialistas, estes não fazem parte da atuação do município”, diz a nota.