Prefeitura de Sena Madureira lança processo seletivo com mais de 280 vagas; Inscrições começam na próxima segunda-feira (30)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

As inscrições começam na próxima segunda-feira, 30 e transcorrerão até o dia 1º de fevereiro e serão realizadas na Escola Municipal Siqueira de Menezes, das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas.

A Prefeitura de Sena Madureira publicou na edição desta quarta-feira, 25, no Diário Oficial do Estado (DOE), edital que versa sobre Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de servidores que irão trabalhar na área da educação. Ao todo, estão sendo oferecidas 284 vagas, distribuídas entre as zonas urbana e rural.

Quadro de vagas

ZONA URBANA

Professor de Creche: 15 vagas

Professor do Pré-escolar: 22 vagas

Professor do 1º ao 5º ano: 94 vagas

Professor para Atendimento Educacional Especializado (AEE): 8 vagas

Cuidador pessoal: 10 vagas

Merendeira: 29 vagas

Motorista: 10 vagas

Monitor de apoio e transporte escolar: 6 vagas

ZONA RURAL

Professor de Pré-escolar: 3 vagas

Professor do 1º ao 5º ano: 60 vagas

Professor do 6º ao 9º ano: 27 vagas

É importante atentar também para os requisitos.

Professor Zona urbana: nível superior em Pedagogia ou em outras licenciaturas na área da educação

Professor zona rural: nível superior em pedagogia ou outras Licenciaturas na área da educação, se não preencher o número de vagas, professor com formação em nível médio

Cuidador pessoal: professor com formação em nível médio

Merendeira: nível médio ou ensino fundamental completo

Motorista: nível médio ou ensino fundamental completo

Motorista de apoio e transporte escolar: nível médio ou ensino fundamental completo

Os salários variam de R$ 937 reais a R$ 1.061,28 reais, dependendo do cargo.

De acordo com o edital, as inscrições começam na próxima segunda-feira, 30 e transcorrerão até o dia 1º de fevereiro e serão realizadas na Escola Municipal Siqueira de Menezes, das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas.

O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de um ano letivo escolar (200 dias), podendo ser prorrogado pela Secretaria Municipal de Educação por igual período.

O processo seletivo será de fase única: Análise de currículo, de caráter eliminatório e classificatório.

Sena Online