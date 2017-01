Eleição da Famac é marcada por intervenção do PT, denunciam membros da instituição

O processo de eleição da Federação das Associações de Moradores do Acre (Famac), uma das mais antigas organizações da sociedade civil organizada, tem sido marcada por interferência partidária de toda ordem, é o que denunciam representantes do movimento comunitário que garantem que o processo de escolha da nova liderança da entidade que acontecerá dia 29 tem sido contaminado por disputas partidárias.

De acordo com Thamires Pinheiro, que integra a organização de fortalecimento do movimento comunitário acreano, as intervenções partidárias têm desequilibrado a disputa pela presidência da Famac e comprometido um resultado isento da eleição.

“A candidata da chapa 2, Terezinha Santana da Silva, tem apoio do ex-prefeito e atual deputado federal Raimundo Angelim, isso mostra a interferência que a eleição tem sofrido”, diz.

Um outro integrante da Famac, que prefere não se identificar, afirma que a interferência partidária se dá através do aparelhamento da instituição e cooptação de lideranças. Segundo ele, os membros da chapa 2 foram nomeados em cargos estratégicos dentro da administração petista, provando que há relação direta entre a estrutura pública e a busca pelo controle da instituição.

Thamires Pinheiro endossa a denúncia e afirma que os membros da chapa 2 foram premiados com cargos na máquina pública.

“Existem componentes que foram nomeados esta semana via° Diário Oficial são eles: Felomena Leduino do Nascimento 2° Tesoureira chapa2, nomeada com CC3 SEMACS. José da Costa Nascimento, diretor jurídico chapa2 nomeado CC3 na SEMACS. Francisco Barroso da Silva, diretor de defesa ao consumidor, chapa2 nomeado CC3 SEMACS”, diz.

Para Thamires, o que está acontecendo é a busca de controle pela Famac com vista a eleição de 2018.

“É uma prévia da eleição de 2018, querem o controle da Famac para usar como massa de manobra, mas iremos continuar defendendo um movimento orgânico e conduzido por representantes legítimos”, diz.

Auri Moura, candidato da chapa 1, minimizou as supostas intervenções políticas e afirmou que seguirá fazendo uma campanha pé no chão. “Vou continuar lutando pelo que é melhor”, diz.

A reportagem da Folha do Acre tentou contato com a candidata Terezinha, mas até o fechamento desta edição não obtivemos respostas.

A eleição para escolha da nova diretoria da Famac acontecerá no dia 29 deste mês, na sede localizada na Rua Coronel João Donato, 147, no horário das 8h às 17h. 17 entidades estão credenciadas para votar nesta eleição, sendo 73 associações de Rio Branco, 3 de Xapuri, 10 de Sena Madureira, 7 de Plácido de Castro, 6 de Brasiléia, 18 de Cruzeiro do Sul, totalizando 117 votantes e que ao longo destes 3 meses vêm tendo uma disputa política.

A Famac é uma das mais antigas entidades do Acre, tendo sido fundada em 1985 e possui como objetivo reunir todas as associações de moradores nos bairros e municípios de todo estado.

