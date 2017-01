Marisa Letícia é submetida a nova avaliação de sangramento cerebral

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

A esposa do ex-presidente Lula, Marisa Letícia, foi submetida a nova avaliação para controle de sangramento cerebral. A informação foi divulgada pelo boletim médico do Hospital Sírio Libanês divulgado por volta das 10h30 desta quarta-feira (25).

A ex-primeira-dama, de 66 anos, precisou fazer um cateterismo na terça-feira (24) e os médicos conseguiram estancar pontos de hemorragia no cérebro de Marisa, que sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) hemorrágico.

A nota do hospital Sírio-Libanês explica que Marisa fez uma “passagem de um cateter ventricular para monitoração da pressão intracraniana”.

A decisão pelo procedimento ocorreu após “avaliação tomográfica de crânio para controle de sangramento cerebral”, diz o boletim.

O estado de Marisa Letícia é grave, mas estável. Ela continua em coma induzido respirando com a ajuda de aparelhos.