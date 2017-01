Com ajuda de câmeras de segurança, PM apreende escopeta em poder de infratores em Sena

Com o auxílio das câmeras de monitoramento, a Polícia Militar de Sena Madureira apreendeu na madrugada desta quarta-feira, 25, uma escopeta calibre 16 com um cartucho na broca. O flagrante se deu nas imediações do Bairro da Pista envolvendo dois infratores.

As imagens das câmeras captaram dois indivíduos em atitude suspeita trafegando em uma bicicleta. Um deles aparentava esconder algum objeto debaixo da blusa. O Copom acionou a guarnição de serviço que até o endereço indicado e abordou os suspeitos. Inicialmente eles negaram que estivessem com armas. Porém, durante revista minuciosa, os PMs encontraram a escopeta dentro de um quintal, pois a dupla já havia se desfeito do objeto ilícito. Sem saída, um deles confessou que tinha jogado a arma naquele local.

Após os procedimentos de praxe, os acusados foram encaminhados para a Unidade de Segurança Pública e foram indiciados por porte ilegal de arma de fogo.

Em Sena Madureira há dez câmeras de segurança espalhadas em pontos estratégicos da cidade que ajudam no trabalho da Polícia no sentido de combater ilícitos. Dessa vez, as imagens foram determinantes para a retirada de mais uma arma de fogo de circulação.

Sena Online