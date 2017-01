Brasileira causa confusão em ônibus na Itália e é presa

Uma brasileira foi presa nesta segunda-feira, dia 23, na cidade de Bolonha, na Itália, por ter causado confusão em um ônibus. A mulher de 37 anos, que não foi identificada, começou a xingar duas adolescentes dizendo que elas não podiam se sentar no transporte.

A brasileira, que tem cidadania italiana e já é conhecida pela polícia do município por outros delitos, chamou as garotas, de 15 e 17 anos e que iam para a escola, de “albinas de merda” e “prostitutas dos brancos”.

Neste momento, um italiano de 46 anos que também estava no ônibus tentou acalmar a mulher, que respondeu com insultos e pontapés. O homem então chamou a polícia e avisou o motorista do veículo, que o parou e pediu para que todos os outros passageiros saíssem dele. Indignada, a brasileira ainda ameaçou o motorista e cuspiu nele. Pouco tempo depois, oficiais chegaram ao local e a prenderam, com muita resistência da mulher, que não quis entregar seus documentos.

A cidadã italiana foi detida por violência contra menores, lesão corporal e resistência à prisão e denunciada por ameaça e interrupção do serviço público. Ela também já havia sido presa por crimes contra a pessoa e o patrimônio no passado. (ANSA)