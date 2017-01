Bandidos assaltam Casas Bahia e fazem reféns em São Paulo

Cerca de 20 pessoas foram mantidas reféns, nesta quarta-feira (25), durante uma tentativa de assalto a uma das lojas da rede Casas Bahia, no bairro Vila Nina, Zona Norte de São Paulo. Segundo policiais do 18º Batalhão, o local está cercado.

De acordo com o G1, cinco pessoas já foram presas. No entanto, há informações de que ainda há um bandido dentro da loja. As pessoas mantidas reféns podem ser tanto clientes quanto funcionários. A PM não confirma quantos suspeitos participaram do assalto. (Com informações Notícias ao Minuto)

