Após demitir jornalista por racismo, Record quer contratar do SBT

A Record quer encontrar alguém para colocar no lugar de Marcão do Povo, após polêmica com a cantora Ludmilla

A Record decidiu colocar o apresentador Giulianno Cartaxo no “Balanço Geral DF”, que perdeu seu apresentador após a tão comentada e repercutida polêmica de Marcão do Povo com Ludmilla, que a chamou de macaca e pobre.

Cotado para ocupar o lugar que está temporariamente sendo comandado por Dionísio Freitas, a estadia de Giulianno, no entanto, pode não durar tanto quanto se imagina. Isso porque, de acordo com o colunista Flávio Ricco, a Record está em negociação com o principal nome do jornalismo do SBT.

Se aproveitando da fragilidade que a concorrente tem neste setor, a emissora dos bispos está em conversa com Neila Medeiros para uma contratação. Caso seja efetivada, a apresentadora registrará um marco inédito em todas as versões do “Balanço Geral” pelo Brasil, que é de ter um nome feminino pela primeira vez no comando do telejornal.