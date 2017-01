Aniversariante, Tostão diz que Neymar seria titular na Copa de 1970

Ex-craque do Cruzeiro e da seleção brasileira, Tostão completa 70 anos nesta quarta-feira (25). Atualmente nas funções de cronista e escritor, ele classifica Neymar como um dos maiores jogadores de todos os tempos e avalia que o camisa 11 do Barcelona seria titular na Copa de 1970 – no lugar dele próprio, e ao lado de Pelé e Jairzinho.

“Tenho certeza absoluta que eu não tive tanta qualidade como tiveram os grandes jogadores, como hoje tem o Neymar. Ele também jogaria no meu lugar (na Copa de 70), apesar de não ser da mesma posição. Faria um ataque com Jairzinho e Pelé, o Neymar mais pela esquerda”, disse ao Globoesporte.com.

“Eu acho o Neymar um dos maiores jogadores da história. Apesar de não ter feito nada de extraordinário numa Copa, como fizeram Ronaldo, Romário e outros, o futebol dele é do nível dos melhores do mundo. Eu acho que o Neymar teria um lugar (em 70), porque é mais jogador do que eu e mais jogador do que foi o Jairzinho, que foi um espetáculo de jogador, mas o Neymar acho ainda melhor. Ele faz de tudo num jogo. Vem no meio, dá passe espetacular, dribla, faz o gol”, prosseguiu.