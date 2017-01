Thaila Ayala participa de protestos nos EUA e é detonada na web

Thaila Ayala, que mora há cerca de três anos nos Estados Unidos, participou da Marcha das Mulheres em Los Angeles e acabou sendo criticada por brasileiros nas redes sociais.

Neste domingo (22), a atriz publicou uma foto em seu perfil no Instagram, onde aparecia segurando um cartaz escrito “Pussy Power”. E, junto, escreveu na rede social: “beacause our power is your power” (em tradução livre, “nosso poder é seu poder”).

“Você não é americana querida? está bem, quem é você no jogo do bicho , qual é sua profissão queridona , você vive de que amada, de biquíni mostrando a bunda? Protesto aqui no brasil ninguém quer né?”, escreveu uma seguidora.

“Admirável a atitude… mas e as manifestações que ocorrem em SP e no Brasil? Difícil, né?”, escreveu outra pessoa.

Thaila não deixou quieto e rebateu algumas críticas: “Estive em todas elas, amada. Tomei tiro de borracha, bomba de gás da minha cara, mas estive e vou estar em todas que eu acreditar na causa”, escreveu.

Segundo informações do site ‘UOL’, no Brasil, a atriz participou de diversas manifestações em 2013: ela esteve em protestos contra a violência no Brasil, contra aumento de tarifa de passagem de ônibus no Rio, em apoio à causa dos professores e a favor de penas maiores para crimes contra animais. No ano passado, voltou às ruas para protestar contra a nomeação de Lula como Ministro da Casa Civil. “Eu não sou elite”, disse ela na ocasião.