Manifestantes fecham Terminal Urbano e pedem apoio da população contra aumento da passagem

Um grupo de manifestantes tomaram o Terminal Urbano de Rio Branco na manhã desta terça-feira (24) em protesto contra o aumento da tarifa de ônibus. O ato contou com o apoio de sindicalistas e membros do Diretório Central dos Estudantes da Ufac (DCE). Com o auxílio de um carro de som, eles chamavam os usuários do transporte coletivo para se juntarem ao movimento.

O Conselho Tarifário, que é composto por líderes de associações, representantes de empresas privadas e setores públicos, foi bastante criticado pelos manifestantes.

“Os empresários querem ficar ainda mais ricos, e o prefeito Marcus Alexandre apoia esse aumento por que esses empresários são os mesmos que financiam campanhas aqui no Acre”, disse a sindicalista Rosana Nascimento.

Uma das baias do Terminal Urbano ficou fechada por cerca de uma hora, alguns usuários do transporte coletivo se juntaram ao grupo. O fluxo de ônibus não foi prejudicado, agentes da RBtrans e policiais acompanharam todo o manifesto.

Carlos Gomes, que é porta voz da Rede Sustentabilidade no Acre, concedeu entrevista à reportagem da Folha do Acre e disse que entrou com dois mandados de segurança na Justiça na tentativa de barrar a votação que ocorrerá ainda nesta terça-feira e decidirá o novo valor da tarifa de ônibus na capital.

