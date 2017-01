Maestro João Carlos Martins é internado após sofrer embolia pulmonar

O maestro João Carlos Martins, de 76 anos, cancelou uma apresentação no Theatro Municipal de São Paulo após sofrer uma embolia pulmonar.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, João Carlos foi internado nesta terça (24) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sentir fortes dores nas pernas.

Segundo os médicos, o coágulo subiu para o pulmão e agravou a situação. Em declaração à Folha de S. Paulo, o maestro afirmou que “não conseguia nem se mexer”.

João Carlos Martins também cancelou a participação no amisto entre Brasil e Colômbia, no Engenhão, no Rio, nesta quarta. A apresentação em São Paulo seria pela comemoração do aniversário da cidade.