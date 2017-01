IFAC oferece 360 vagas em nove cursos superiores pelo Sisu

O Instituto Federal do Acre (IFAC) está ofertando 360 vagas, em nove cursos superiores, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC). As inscrições, que devem ser feitas pelo site http://sisu.mec.gov.br/, tiveram início nesta terça-feira (24.01) e seguem até o dia 27 de janeiro. Além da inscrição, os cursos ofertados no IFAC também são gratuitos.

Nesta edição, as vagas disponibilizadas pelo IFAC são nas modalidades: tecnológico, licenciatura e bacharelado. Os campus com vagas disponíveis são: Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira e Xapuri. Já os cursos ofertados são: Agroecologia, Matemática Processos Escolares, Física, Zootecnia, Gestão Ambiental, Química, Logística e Sistemas para Internet.

Para se inscrever no processo seletivo do Sisu, é preciso ter participado da edição de 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtido nota acima de zero na prova de redação. No ato da inscrição, o candidato deve especificar, em ordem de preferência, suas duas opções de vagas junto às instituições de ensino superior participantes do Sisu. O segundo passo é selecionar a modalidade de concorrência, podendo estas serem as especificadas na Lei nº 12.711/2012, as relacionadas às demais políticas de ações afirmativas, que eventualmente são adotadas pelas instituições no Termo de Adesão ao Sisu, ou então optar pela ampla concorrência.

Nesta edição do Sisu, o IFAC está destinando 5% das vagas aos candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, 20% das vagas para aqueles autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, outros 5% de vagas para os que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, mais 20% das vagas para os autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, e ainda 5% das vagas para candidatos com deficiência.

Conforme o cronograma divulgado pelo MEC, o resultado da chamada única será divulgado no dia 30 de janeiro. O candidato aprovado deverá realizar sua matrícula no Registro Acadêmico do campus para o qual foi selecionado por meio do Sisu, nos dias 03, 06 e 07 de fevereiro. ​