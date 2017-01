Governo de Rondônia abre concurso com 1.143 vagas e salários de até R$ 9.028

Governo de Rondônia, através da Funrio, divulgou o edital do concurso para provimento de 1.143 vaga para a Secretaria de Saúde. O período de inscrições começa nesta segunda, 23 e segue até 1 de março, com valores diferenciados de R$ 45 a R$ 80, dependendo do cargo. Os salários oferecidos variam de R$ 953,83 (Auxiliar de Serviços Gerais) até R$ 9.028,76 (Médicos). As provas acontecem em 8 e 9 de abril. As vagas oferecidas serão para a cidades de Porto Velho, Buritis, Cacoal, São Francisco do Guaporé, Extrema, Ariquemes e Guajará-Mirim.

CONFIRA O EDITAL

Os cargos em disputa são para Médicos, Administrador, Administrador Hospitalar, Assistente Social, Biomédico, Enfermeiro , Enfermeiro Especialista em Hemodinâmica (Perfusionista), Enfermeiro Especialista em Nefrologia, Engenheiro Civil, Engenheiro em Segurança do Trabalho, Estatístico, Farmacêutico, Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta Fisioterapeuta (Especialista em UTI), Fisioterapeuta com Especialização em Fisioterapia Cardiorespiratória, Fisioterapeuta Especialista em Hemodinâmica (Perfusionista), Fonoaudiólogo, Fonoaudiólogo (Especialista em UTI), Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Agente em Atividades Administrativas, Motorista, Técnico em Informática, Técnico em Aparelhos e Equipamentos Hospitalares, Técnico em Enfermagem Técnico em Hemoterapia Técnico em Laboratório Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Ortopedia, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Radiologia, Técnico em Radioterapia, Técnico em Reabilitação, Técnico em Registro e Informações em Saúde, Auxiliar de Serviços Gerais e Operador de Serviços Portuários e Fluvial.