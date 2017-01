Filho de Trump é alvo de ‘bullying’ nas redes sociais

O filho mais novo do 45º presidente dos EUA, Barron Trump, tem sido alvo de publicações cruéis nas redes sociais. Muitos dos manifestantes que protestaram contra a posse de Donald Trump, usam as expressões faciais de Barron para fazer memes e montagens dando a entender que o garoto de apenas 10 anos estaria entediado durante a cerimônia.

De acordo com o jornal ‘The Telegraph’, uma das roteiristas do programa ‘Saturday Night Live’, Katie Rich, chegou a escrever no Twitter “Barron vai ser o primeiro assassino/atirador deste país no ensino doméstico”. Depois de ter sido descrita como de mal gosto, a publicação foi apagada.

O apoio a Barron surgiu por parte de alguém que sabe exatamente o que é crescer na Casa Branca. Chelsea Clinton saiu em defesa do garoto e escreveu na sua conta do Facebook: “Barron Trump merece a oportunidade que todos os meninos deveriam ter – ser criança”.

Desde a época em que foi publicado, no domingo, dia 22 de janeiro, a publicação já tinha cerca de 105 mil ‘likes’.

