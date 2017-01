Explosão em hotel de Silvio Santos deixa feridos no litoral paulista

Vazamento de gás causou o acidente, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros

Uma explosão no hotel Sofitel Jequitimar, que pertence ao Grupo Silvio Santos, deixou cinco pessoas feridas e causou tumulto, nesta segunda-feira (23), na praia de Pernambuco, no Guarujá, litoral sul de São Paulo.

O hotel precisou ser evacuado e os hóspedes foram obrigados a sair para as áreas da piscina e da praia.

Já as vítimas, com ferimentos leves, foram socorridas pelas ambulâncias do próprio estabelecimento e também do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações do portal Uol, o acidente foi causado por um vazamento de gás na cozinha e comprometeu a estrutura do hotel, inaugurado em 2006.

A assessoria do empreendimento ainda não se pronunciou sobre o caso.

Notícias ao Minuto