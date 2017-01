Em 22 dias, 37 homens e três mulheres foram assassinados no estado do Acre

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

A arma de fogo foi instrumento mais usado para assassinar as vítimas

O crime contra a vida no estado do Acre durante o início deste ano de 2017, já registrou uma estatística assustadora.

Em 22 dias, 40 pessoas foram assassinadas em todo o estado do Acre. Desse total 28 mortes foram registradas somente na capital Rio Branco, e 12 no interior, sendo 02 mortes em Tarauacá, 03 em Xapuri, Uma em Feijó, uma morte em Plácido de Castro, 02 em Sena Madureira, uma morte violenta em Cruzeiro do Sul, uma em Senador Guiomard e uma em Acrelândia.

Nessa estatística macabra registrou-se a morte de 37 homens com idades entre 15 a 40 anos, a arma mais usada para cometer os crimes foram armas de fogo. Totalizando 28 mortes por arma de fogo, nove por arma branca e três por outros instrumentos.

Outro destaque é que a maioria das mortes foram por execução com uma média de cinco tiros para cada vítima. Sendo ainda que essas execuções ocorreram em Rio Branco e com características dos executores muitos semelhantes, a maioria uma dupla em moto, se aproximam da vítima que descarregam pistolas ou revolveres.

Os crimes de difícil elucidação porque ocorreram no meio da rua, a maioria em horário de fácil visibilidade, mas as testemunhas se ocultam da Polícia temendo represálias dos criminosos.

Além, disso, a maioria dos crimes praticados em circunstâncias impossíveis de previsão, pois foram crimes de encomenda em que os criminosos chegaram a invadir casas e matar os alvos na frente de várias testemunhas.

Outros crimes de degola (decapitação) com requinte de extrema crueldade, praticados por membros de facções rivais.

Lista de Homicídios de 01 a 22 de janeiro

DIA 01

01 Nome: Auricélio de Oliveira do Espirito Santo

Local: Acrelândia

Ferimento por arma branca

02 Nome: Gilson de Lima Escobar, 29 anos

Local: Senador Guiomard

Ferimento por arma branca

DIA 02

03 Nome: Edcarlos Paolino de Souza

Local: Sena Madureira

Ferimento por arma branca

04 Nome: José Reginaldo Tavares Campos, 37

Local: Presídio Francisco de Oliveira Conde – Rio Branco

Ferimento por arma branca

DIA 03

05 Nome: Geovane França de Souza, 22 anos

Local: Estação Experimental – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

06 Nome: Cleonaldo Barbosa Martins, 31 anos

Local: Bairro Telégrafo – Cruzeiro do Sul

Ferimento por arma de fogo

07 Nome: Leandro Rodrigues Modesto (Mototaxi)

Local: Sena Madureira

Ferimento por arma de fogo

08 Nome: João Souza de Oliveira

Local: Taquari – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

DIA 04

09 Nome: Emerson Camurça de Souza, 30 anos

Local: Bairro Plácido de Castro – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

DIA 06

10 Nome: Arquineudo Bezerra Rodrigues, 41 anos vulgo cabeça

Local: Bahia Nova – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

11 Nome: Jadeilson Batista da Silva, 36 anos

Local: Nova estação – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

12 Nome: Josiel de Oliveira, 23 anos

Local: Sobral – Rio Branco (Big loja )

Ferimento por arma branca

DIA 07

13 Nome: Fábio Souza Lima de 18 anos, apelido “Neguim Xavier”.

Local: Feijó

Ferimento por arma branca

14 Nome: Jucelino dos Santos Vieira, 28 anos

Local: Sapolândia – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

15 Nome: José Augusto do Nascimento, 35 anos

Local: Ayrton Senna – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

DIA 09

16 Nome: Mateus Silva de Andrade

Local: Plácido de Castro – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

17 Nome: José da Cruz Henrique dos Santos

Local: Panorama – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

DIA 10

18 Nome: Lucas Gabriel Gonçalves dos Santos, 16 anos

Local: Cidade Nova – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

DIA 11

19 Nome: Ruan Santos Correia, 20 anos

Local: Conj Habitar Brasil – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

DIA 12

20 Nome: Adailton Souza da Silva, 22 anos

Local: Joao Paulo/ Sobral – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

21 Nome: Nataniel Sampaio de Moura, 28

Local: João Paulo/Sobral – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

22 Nome: André Fernandes da Costa, 31

Local: João Paulo/Sobral – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

23 Nome: Walker dos Santos de Castro, 32 anos

Local: João Paulo/Sobral – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

24 Nome: Marcelo Mesquita Ecomena, 21 anos

Local: Vitória – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

25 Nome: Cleuton Pires da Silva, 25 anos

Local: Sobral – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

DIA 14

26 Nome: Adriano Lima de araujo

Local: Presídio de Tarauacá

Asfixiado

27 Nome: Emerson Calisto da Silva, 19 anos

Local: Aroeira – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

28 Nome: Evanilson Abreu, 38 anos

Local: Jorge Lavocart – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

DIA 15

29 Nome: Francisco das chagas Cruz Silva, vulgo Sol, 33 anos

Local: Montanhês – Rio Branco

Ferimento por arma de fogo

30 Nome: João Nunes Carneiro, 30 anos

Local: Assentamento Tupá – Xapuri

Ferimento por arma branca

DIA 16

31 Nome: Françuar da Silva Ramos,

Local: JardimEldorado – Rio Branco

Ferimento por Arma de fogo

DIA 17

32 Nome: Raylene de Paula Carneiro, 15 anos, vulgo Diabinha

Local: Cidade do Povo – Rio Branco

Espancamento (Corpo encontrado)

33 Nome: Josemir Rodrigues Siqueira, 32 anos

Local: Ramal Cachoeira – Xapurí

Ferimento por Arma de fogo (Corpo encontrado)

34 Nome: Edicarlos Quirino, 20 anos

Local: Cidade Nova – Rio Branco.

Ferimento por Arma de fogo (Corpo encontrado na Beira do Rio)

DIA 18

35 Nome: Lucilene Matos, 18 anos

Local: Vale do Jacarandá/ Santo Afonso – Rio Branco

Ferimento por Arma de fogo

DIA 19

36 Nome: Francisca Adelaide Alves, 51 anos

Local: Residencial Santa Cruz – Rio Branco

Ferimento por Arma Branca (Filho matou a mãe)

37 Nome: Igor Henrique da Silva Fernandes, 24 anos

Local: loteamento Novo Horizonte – Rio Branco

Ferimento por Arma de fogo

DIA 22

38 Nome: Natanael Silva Azevedo, 18 anos

Local: Vila do Incra

Ferimento por Arma de fogo

39 Nome: Marcelo Pereira da Cunha, 19 anos

Local: Bairro Sobral

Ferimento por arma branca

40 Nome: Antônio Sousa Afilhado, de 37 anos

Local: Seringal Tamandaré – Tarauacá

Ferimento por arma branca