Dupla é presa e adolescente apreendida pela Polícia Militar com arma de fogo e drogas em Plácido de Castro

Uma denúncia anônima levou homens da 2ª Companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) a prender Felipe Ramon Lima (20) e Daniel de Moraes Pena (19) e apreender uma adolescente de 16 anos com arma de fogo, munições, drogas e produtos furtados. O fato ocorreu na tarde desta segunda-feira, 23 de janeiro, no município de Plácido de Castro.

Segundo os militares, eles se deslocaram até a residência informada para realizar uma averiguação, de disparo de arma de fogo na localidade. A guarnição ao chegar à residência, realizou o cerco ao imóvel, onde foi possível visualizar um dos cidadãos em posse de uma arma de fogo.

Ainda segundo os militares, na abordagem foi encontrado o armamento, com uma munição deflagrada e no bolso de um dos abordados nove munições calibre 22. No interior da residência também foi encontrado cerca de 10 gramas e 13 trouxinhas de substância entorpecente aparentando ser “merla”, além de quatro relógios femininos e dois aparelhos celulares, provenientes de furto.

O trio foi conduzido e apresentado na Delegacia Geral do município de Plácido de Castro, para serem tomadas as medidas pertinentes ao caso.