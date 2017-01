Cartilhas “Todos contra o mosquito” serão distribuídas no Acre

Dezessete mil exemplares do SESI vão levar informações sobre como evitar uma epidemia de dengue, febre chikungunya e consequências zika vírus

O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e a Prefeitura Municipal de Rio Branco realizam amanhã, 25, às 7h30, na policlínica Barral y Barral, o lançamento da cartilha “Todos contra o mosquito”, que têm o objetivo de ajudar os trabalhadores, os empresários e a sociedade civil no combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e vírus zika. A iniciativa é mais um esforço do setor produtivo para colaborar na prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito.

​O material foi elaborado pelo Conselho Nacional do Sesi, em apoio e à luz das diretrizes de luta encampadas pelo governo federal. Segundo a superintendente do SESI no Acre, Gisélia Belmina, a cartilha é auto explicativa. “Nela estão contidas informações sobre como reconhecer o mosquito, um breve histórico do Aedes aegypti e quais os cuidados gerais que precisamos ter sobre as doenças, seus sintomas e tratamentos”, explica.

​De acordo com a superintendente do SESI, o Acre recebeu 17 mil cartilhas, que serão entregues para os sindicatos filiados à FIEAC, unidades do Sistema FIEAC, indústrias, postos de saúde da capital de Rio Branco e escolas municipais e estaduais.

Serviço

Lançamento da Cartilha “Todos contra o mosquito”

Data: 25 de janeiro

Horário: 7h30

Local: Policlínica Barral y Barral

Folha do Acre