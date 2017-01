Após atentado, pastor Valdemiro aparece sem cicatriz e gera polêmica

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Uma foto em que o pastor Valdemiro Santiago aparece aparentemente recuperado da facada que ele levou no pescoço tem intrigado internautas. Isso porque o religioso não parece ter qualquer cicatriz nas fotos.

A série de fotos foi publicada no último dia 13, apenas cinco após o ataque. Nas imagens, o pastor aparece sorrindo e cozinhando com colegas da Igreja Mundial do Poder de Jesus.

Nos comentários, internautas duvidaram da agressão sofrida pelo pastor: “A cicatriz sumiu como mágica.. ops! Foi a camisa ensanguentada”, escreveu um seguidor no Facebook. O pastor passou a usar a camisa com sangue para curar fiéis após o ataque.