Homem é preso pela Polícia Militar com arma de fogo no Segundo Distrito

De acordo com os militares, a prisão do autor ocorreu após uma denúncia de populares informando que Eliandro estaria transitando com uma arma de fogo nas ruas do bairro. Ao ser abordado nada de ilícito foi encontrado, mas logo ele assumiu ter uma espingarda calibre 20 com cinco cartuchos deflagrados.

Ao localizar o armamento, o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as medidas cabíveis ao fato.