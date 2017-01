Gravação dos últimos 30 minutos de voo está preservada, diz FAB

Áudio passará por tratamento para a retirada dos ruídos e depois será analisado por peritos que investigam queda de avião que matou ministro

A gravação dos últimos 30 minutos do voo em que seguiam o ministro Teori Zavascki e mais quatro pessoas, antes da queda do avião, na última quinta-feira (20), está preservada e passará por tratamento para a retirada de ruídos.

A informação é da Força Aérea Brasileira (FAB) e foi divulgada pelo portal G1. Após a retirada dos ruídos, o áudio será analisado por peritos.

Nesta segunda-feira, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), ligado à Aeronáutica, havia informado que a caixa-preta do avião tinha danos, devido ao contato com a água. Mas o equipamento é dividido em duas partes e a que contém o gravador de voz é “altamente protegida”.

O avião caiu na última quinta (20), em Paraty (RJ). As cinco pessoas a bordo morreram no acidente. A caixa-preta da aeronave, que grava as conversas da cabine, foi localizada na sexta (21) pela Aeronáutica.