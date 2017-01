Em 11 dias, dupla é presa pela PM duas vezes por tráfico de drogas

Policiais militares do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prenderam na manhã deste sábado, 21 de janeiro, dois homens homens e apreenderam uma adolescente de 15 anos, todos acusados de tráfico de drogas no bairro Cadeia Velha.

De acordo com os militares da Rádio Patrulha (RP-115), a guarnição realizava patrulhamento de rotina na Rua Progresso, quando visualizaram Jimy Anderson Rodrigues dos Santos, 25 anos, em fundada suspeita.

Ao tentar abordá-lo, ele arremessou cinco barras de maconha e entrou em uma residência. Diante do flagrante, os policiais adentraram a casa, prenderam Jimy, localizaram mais 14 tabletes do mesmo entorpecente, uma munição calibre 16. No local ainda estavam Douglas Souza do Nascimento, 25 anos, com mandado de prisão em aberto e uma adolescente de 15 anos.

Todos foram conduzidos para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para serem tomadas as providências necessárias ao caso.

Segunda prisão em 11 dias por tráfico de drogas

Os militares ressaltam também que no dia 10 de janeiro deste ano, o autor Jimy Anderson e a adolescente foram conduzidos à delegacia acusados de tráfico de drogas