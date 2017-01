Caminhão bate em viatura da PRF; “Fui xingado de velho safado”, diz motorista

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se envolveu em um acidente com um caminhão Mercedes, modelo 608 D, que vinha da cidade de Acrelândia carregado de banana. A colisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (23), na rotatória da Corrente, em Rio Branco.

O condutor do caminhão, Antônio Batista, 81 anos, contou à reportagem que avistou a viatura da PRF se aproximando e decidiu fazer a curva na rotatória, imaginando que daria tempo de fazer a conversão, mas acabou colidindo contra a viatura da polícia.

“Não deu tempo de fazer a curva e bati. Após a batida, um dos policiais desceu do carro com maior falta de educação e me puxou pela camisa e começou a me xingar de vários palavrões”, disse Antônio.

Batista reconhece que estava errado, mas mesmo depois de assumir a culpa pela colisão, disse que voltou a ser xingado pelos agentes federais. “Me chamaram, inclusive, de velho safado. Comecei a juntar as bananas do chão e um dos agentes chegou a chutar as frutas”, afirmou Antônio.

A reportagem procurou um dos agentes envolvidos no acidente, que confirmou que o condutor do caminhão fez uma conversão errada e ocasionou a batida. Ele também negou que tenham xingado o idoso.