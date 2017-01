Base da Polícia Militar é incendiada em Sena Madureira

Uma base de policiamento comunitário da Polícia Militar localizada no bairro Segundo Distrito, de Sena Madureira, foi alvo de vândalos na noite desta segunda-feira (24). De acordo com informações, o incêndio aconteceu por volta das 21h50. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada até o local para conter as chamas.

De acordo com informações, o fogo destruiu objetos que estavam no local, mas ninguém se feriu, pois a base estava desativada. Apesar o imóvel estar desocupado, a energia elétrica da unidade estava ligada.

Segundo a PM, as bases servem para dar uma maior segurança para a comunidade, onde fica um policial a disposição dos reclames da população da região. Porém, à algum tempo o policiamento foi retirado do local para fazer barreiras na BR-364 e a base parou de funcionar. Até o fechamento desta matéria ninguém foi preso.