Socorristas encontram dez sobreviventes em hotel após avalanche na Itália

ROMA — Seis pessoas foram encontradas com vida em um hotel atingido por uma avalanche na região central da Itália, informou o corpo de bombeiros local nesta sexta-feira. Dentre os sobreviventes, estão três crianças e a mãe de uma delas. Equipes de resgate dizem que há indicação de mais cinco sobreviventes sob os escombros. Depois de mais de 40 horas de uma difícil operação para os socorristas, que enfrentam dificuldades por conta da neve, as duas primeiras pessoas resgatadas são mãe e filho, que já foram hospitalizados.

Na quinta-feira, quatro corpos de vítimas fatais haviam sido retirados dos escombros. Bombeiros dizem que há indicação de outros sobreviventes. Os socorristas estão trabalhando para libertar os sobreviventes da neve, disse o porta-voz da brigada de incêndio Luca Cari. Dois helicópteros sobrevoam a área para ajudar na operação de resgate.

— Eles estão vivos e estamos conversando com eles — disse Cari à Reuters por telefone, falando da cena.

Um vídeo emocionante mostra o resgate de mãe e filho que estavam presos sob a neve. Eles são os familiares do cozinheiro hóspede Giampiero Parete, que se salvou da avalanche porque decidiu deixar o prédio para buscar um objeto dentro do seu carro justamente na hora que a montanha de neve avançou sobre o edifício. No entanto, as horas que se seguiram foram de extrema preocupação para o italiano: a sua mulher e o seus dois filhos estavam entre os desaparecidos nos escombros. Agora, os socorristas buscam a outra filha do casal.

Cerca de 30 pessoas — sete funcionários e 22 turistas, incluindo duas crianças — estavam no local no momento do desastre, que ocorreu depois de uma série de terremotos. As equipes de resgate continuam intensas buscas pelos desaparecidos.

A tragédia aconteceu na quinta-feira no hotel Rigopiano, de quatro estrelas, situado na localidade de Farindola, na montanha Gran Sasso, na região central de Abruzzo.