Jucilei espera liberação da China para assinar com São Paulo por um ano

O São Paulo e o volante Jucilei têm interesse mútuo em finalizar uma negociação por empréstimo de um ano. O jogador está no Brasil e aguarda a liberação do Shandong Luneng (CHI) para poder concretizar seu retorno ao futebol nacional depois de quase seis anos.

Em 2011, ele deixou o Corinthians. Nesse período, passou por Anzhi (RUS) e Al-Jazira (EAU) antes de ir à China. O longo tempo fora despertou saudade em Jucilei, que decidiu tentar voltar em 2017. Nos primeiros dias do ano, seu agente, Nick Arcuri, procurou a diretoria do Tricolor para perguntar se o interesse demonstrado ao longo dos últimos dois anos ainda existia.

Ao receber o “ok” do Morumbi, ele iniciou as tratativas com o Shandong para liberar Jucilei por empréstimo. Caso a negociação prospere, os clubes dividirão o pagamento dos salários do jogador, que está com 28 anos. Há boa expectativa de ambas as partes, principalmente por conta da mudança no regulamento do futebol chinês.

A partir de 2017, o limite de estrangeiros baixou para quatro por clube, sendo que apenas três podem ser relacionados para cada jogo. O Shandong Luneng tem, além do volante cobiçado pelo São Paulo, os também brasileiros Gil e Diego Tardelli, o italiano Pellé e o senegalês Cissé.

Jucilei tem cidadania palestina, e antes ela valia para que ele não fosse incluso no rol de estrangeiros. Agora não vale mais, essa é outra dificuldade para aproveitá-lo na nova legislação.

O técnico Rogério Ceni aprova o reforço. Ele gostaria muito de ter um volante – chegou a pedir Bruno Henrique, ex-Corinthians e atualmente no Palermo (ITA) – e um centroavante. Jucilei preencheria uma das lacunas do atual elenco do São Paulo, que na noite da última quinta-feira bateu o River Plate por 8 a 7 nos pênaltis e se classificou para disputar a final do Torneio da Flórida contra o Corinthians, time onde Jucilei se destacou sob comando de Mano Menezes.

Nas reuniões entre os representantes do volante e o Shandong, ficou decidido que o contrato não será rescindido, como aconteceu, por exemplo, com o meia Jadson, mas é bastante possível que o empréstimo se torne realidade, conforme publicou o portal “UOL”.

Mais recentemente, Jucilei tem atuado mais recuado em relação à função de volante ofensivo que executava no Corinthians. Essa versatilidade no meio-campo atende a necessidade e o gosto de Rogério Ceni, que prefere jogadores adaptáveis a mais de uma posição. Além disso, trata-se de um jogador de 1,86m, alto com o treinador gosta.

Até agora, o São Paulo contratou Welllington Nem, Sidão, Cícero e Neilton para a temporada de 2017. Só houve investimento no acerto pelo goleiro, ex-Botafogo e que pertencia ao Audax.