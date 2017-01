Álcool Zero autuou mais de 1,6 mil condutores em Rio Branco em 2016

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

PM-AC contabiliza 34 flagrantes por direção sob efeito de bebidas alcoólicas. Algumas operações também ocorreram no interior, afirmou policiamento.

Mais de 1,6 mil condutores foram autuados por embriaguez pela Operação Álcool Zero em Rio Branco durante o ano de 2016, segundo dados do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), divulgados na sexta-feira (13). O levantamento apontou que foram lavrados 34 flagrantes por direção sob efeito de bebidas alcoólicas.

O batalhão mostrou que, nos 12 meses de 2016, foram realizadas 29 mil abordagens em 439 operações realizadas em diversos pontos da capital acreana. Um total de 887 pessoas foram identificadas conduzindo veículos sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante 2016, de acordo com os números, foram realizados 25,2 mil testes de bafômetro durante as blitzen. Cinco pessoas com mandados de prisão expedidos pela Justiça foram capturadas nas ações policiais. Um veículo produto de furto foi recuperado e ainda quatro armas de fogo foram apreendidas.

O tenente-coronel Ezequiel Bino, comandante do batalhão, considerou o trabalho positivo durante o ano passado em relação à condução de veículo sob efeito de álcool. “Pela presença da operação nas ruas, as pessoas temem sanções da lei e acredito que há mais conscientização”, falou.

Os números, segundo Bino, são principalmente da capital acreana, porém, o BPTran chegou a realizar trabalhos específicos em outros municípios. “Temos operações no interior, mas a PM das cidades, com efetivo próprio, tem a produtividade. Estivemos em quase todos os locais, menos os mais distantes. Queremos estar presentes este ano”, acrescentou.

A Operação Álcool Zero é realizada por meio de blitz em pontos estratégicos da cidade, contando com apoio de agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que também atua na questão educativa e de conscientização em pontos de grande movimentação.

“Nos localizamos em pontos que a análise criminal mostra uma ocorrência maior de acidentes com vítimas, nos locais que sabemos que normalmente tem muita concentração de pessoas em bares e boates ingerindo bebida alcoólica. Fazemos esse policiamento ostensivo nas proximidades desses locais para prevenir os acidentes fatais”, ressaltou.

Multas

Levantamento do Detran-AC mostrou que, em 2016, o estado arrecadou mais de R$ 2 milhões com multas relacionadas à Operação Álcool Zero. Ao todo, foram pagas 1.140 infrações – nem todas foram cometidas durante o ano, uma vez que existe os prazos legais para recurso.

Em torno de 749 multas – 68% do total – corresponde à infração de alcoolemia, ou seja, condução de veículo sob efeito de álcool. Elas totalizaram pouco mais de R$ 1,4 milhão. O restante – quase R$ 677 mil – é relacionado às autuações geradas por recusa ao teste do bafômetro. No total, foram 391 casos.

O Detran-AC afirmou que o dinheiro é empregado em despesas públicas de sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Outros 5% são destinados a um fundo nacional. Além disso, outro percentual é direcionado a órgãos e entidades de trânsito locais.