O Presidente do Irã diz que negará qualquer pedido americano de renegociar acordo nuclear

Rohani disse que acordo está fechado; Trump ameaçou acabar com tratado se iranianos não oferecessem condições melhores.

Presidente iraniano, Hassan Rohani, descartou nesta terça-feira (17) que seu país renegocie o acordo nuclear assinado com as grandes potências, caso haja um pedido desse tipo por parte do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

“O acordo nuclear está fechado, foi aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU e se converteu em um documento internacional. É um acordo multilateral, e não tem sentido renegociá-lo”, declarou Rohani em uma coletiva de imprensa, um ano após a entrada em vigor do acordo.

Trump, que tomará posse na sexta-feira (20), ameaçou acabar com o acordo, que restringe o programa nuclear do Irã em troca da suspensão das sanções contra o país, ou buscar um acordo melhor.

No último dia 15, o vice-chanceler iraniano Abbas Araqchi também havia dito que o país não vai renegociar seu acordo nuclear, mesmo que enfrente novas sanções dos Estados Unidos.