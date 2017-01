Vítima reconhece dupla como autora de assalto em Cruzeiro do Sul

Leandro Melo Tavares, de 25 anos, preso pilotando uma moto roubada na última sexta-feira (13), em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, foi reconhecido pela vítima como autor de um assalto ocorrido no dia 10 de janeiro. Um adolescente, apreendido na mesma operação que resultou na prisão de Tavares, também foi reconhecido por envolvimento no mesmo crime.

O crime ocorreu na Rua Minas Gerais, bairro Cruzeirão. A vítima, segundo a Polícia Civil, é uma mulher de 23 anos, que estava acompanhada de um adolescente de 16, quando foi abordada pela dupla e teve de entregar um aparelho celular após ser ameaçada por uma arma de fogo.

“Trouxemos aqui [na delegacia] vítimas de dois assaltos. Uma delas reconheceu de imediato os dois como sendo os autores do crime sofrido por ela. Será instaurado um inquérito policial por portaria para apurar. A dupla vai responder por dois crimes, o furto da moto e o roubo de um celular”, explica o delegado Lindomar Ventura, responsável pelo caso.

Ventura salienta ainda, que a polícia segue investigando o envolvimento da dupla em outros crimes ocorridos na cidade. Ele pede ainda que outras possíveis vítimas se apresentem na Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul para fazer a identificação.

Enquanto isso, o menor foi encaminhado ao Ministério Público do Acre (MP-AC) e deve cumprir medida socioeducativa, enquanto Tavares foi enviado ao presídio Manoel Neri, onde deve ficar à disposição da Justiça.

Entenda o caso

Leandro Tavares foi preso e o menor apreendido durante a última edição da Operação Saturação feita pela Polícia Militar. Ao ser abordado, o condutor informou não ser habilitado e não saber a procedência da moto. Os policiais pesquisaram no sistema e verificaram que existia registro de que a moto havia sido roubada no dia seis de janeiro no bairro São José. O veículo foi apreendido.