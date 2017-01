Rapaz de 18 anos é alvejado com tiro na cabeça e sobrevive

A forma de executar pessoas a tiros principalmente na cabeça, típico de grupo de extermínio e facções, não é uma exclusividade de Rio Branco, a capital do Acre, esse tipo de crime também acontece no interior do estado.

Na noite deste domingo (15), dois homens desconhecidos em uma moto de cor amarela, se aproximaram do jovem João Victor Alcântara da Silva, de 18 anos, que estava em companhia de um amigo, no bairro Ferreira Silva, no município de Brasiléia, quando o garupa desceu da moto e efetuou vários disparos contra Victor que foi atingido com um tiro na cabeça.

De acordo com a testemunha mesmo gravemente ferido João Victor teve forças para correr e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e conduzido ao Hospital Raimundo Chaar.

De acordo com informações de pessoas que trabalham no Hospital o tiro atingiu a cabeça da vítima acima do olho esquerdo e a bala teria resvalado pelo crânio saindo na parte superior da cabeça.

Apesar da gravidade da perfuração, o jovem não corre risco de morte e não será necessário transferi-lo para Rio Branco.

A Polícia Civil daquela cidade, já iniciou investigação na tentativa de identificar os autores e saber a motivação para o crime.