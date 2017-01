Dupla acreana vence Torneio Internacional de Vôlei de Praia

A temporada 2017 começou bem para as atletas de vôlei de praia Erlane Mota e Quemile Souza. As acreanas conquistaram o ouro no Torneio Internacional de Iquique, no Chile. A competição foi realizada entre os dias 13 e 15 de janeiro, na praia de Canchava.

Foram seis partidas disputadas e seis vitórias. De acordo com Quemile Souza, foram dois meses de preparação intensa. Em 2016, as atletas conquistaram o vice-campeonato em Iquique e levaram o ouro no Torneio de Verão, disputado na praia de Chinchorro, em Arica e a experiência técnica foi fundamental para obter resultados melhores dessa vez.

– Avaliamos de forma positiva essa participação. Nos preparamos bastante para que obtivéssemos bons resultados – destaca.

O próximo desafio de Erlane e Quemile será novamente no Chile. A dupla disputará mais uma vez um campeonato internacional de vôlei de praia em Arica. A data ainda não foi definida pela federação chilena. Experiente, Erlane, uns dos principais nomes da modalidade no Estado, enaltece os títulos conquistados fora do Brasil e o nível técnico dos jogos.

– Começamos o ano com pé direito. Treinamos forte. Essas conquistas internacionais são uma consagração técnica – finaliza Erlane.