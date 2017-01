Polícia Militar prende agentes comercializando drogas no Segundo Distrito

Após a realização de uma denúncia anônima por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), policiais militares do Segundo Batalhão (2° BPM) desarticularam uma associação criminosa que traficava entorpecentes em via pública. A ação policial ocorreu na tarde dessa sexta-feira, 13, no bairro Cidade Nova.

De acordo com os militares, a guarnição se deslocou até ao endereço mencionado para averiguar a veracidade das informações. Chegando ao local, os agentes empreenderam fuga quando visualizaram a viatura policial próximo à residência. De imediato, os policiais desembarcaram do veículo e detiveram os agentes ainda sob posse dos entorpecentes.

Segundo denúncias, além da comercialização de drogas pelos infratores, a residência também servia como depósito e preparo de entorpecentes.

Os militares depois de prenderem os envolvidos Jamerson Nogueira, de 27 anos, Darciley de Souza, 23 anos, e Hyago Kennedy, 24 anos, iniciaram as buscas na casa onde foram encontradas mais drogas e produtos para o preparo de cocaína.

Os agentes, juntamente com os entorpecentes, foram conduzidos até a Delegacia Central de Flagrantes (Defla) onde foram tomadas as medidas legais.