Quatro homens morrem durante confronto com a Polícia Militar no Acre

Através de uma denúncia anônima, a Polícia Militar foi informada que em uma casa localizada na rua João Acâncio, no bairro Boa Vista, região da Baixada da Sobral, quatro homens membros de uma facção criminosa estariam armados e sairiam na madrugada para cometer crimes e executar rivais.

Segundo a polícia, o denunciante repassou detalhes que na frente da casa funciona uma distribuidora e que alguns homens já estavam no local armados aguardando iniciar o “arrastão do horror”.

Três guarnições foram chamadas para averiguar a denúncia, antes porém os militares foram instruídos de terem muita cautela, pois os criminosos estariam prontos para matar.

Dada a situação ser classificada como “vermelha” (perigo extremo), três guarnições foram juntas e realizaram um cerco ao local.

De acordo com informações quando o bando percebeu a aproximação de uma guarnição da Polícia Militar já atirar contra os militares, quando as outras guarnições chegaram ocorreu uma troca de tiros intensa onde quatro homens morreram no confronto com a Polícia.

Os suspeitos estavam armados de pistola ponto 40 e três revolveres. Os corpos foram resgatados por peritos do Instituto Médico Legal – IML e na manhã desta quinta-feira, dos quatro mortos três foram identificados como sendo: André Fernandes da Costa, de 31 anos, Natanael Sampaio de Moura, de 28 anos e Adailton Sousa da Silva, de 22 anos.