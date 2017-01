Carro ‘recheado’ com mais de 15kg de cocaína é apreendido no Acre

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

A Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC), apreendeu na madrugada desta quarta-feira (11), em Xapuri, município distante 188 quilômetros de Rio Branco, mais de 15 quilos de cocaína. A droga estava escondida nas laterais traseiras de um carro abordado no Km 237 da BR-317. O motorista do veículo, um homem de 33 anos, foi preso em flagrante por tráfico de entorpecente.

O homem, segundo a polícia, afirmou que havia pego a droga na cidade de Brasiléia, fronteira com a Bolívia, e que iria entregar na capital acreana Rio Branco. O suspeito não quis dar mais detalhes sobre quem iria receber o entorpecente e nem revelou quem o entregou.

A apreensão ocorreu por volta das 4h desta quarta. Segundo a polícia, durante uma fiscalização de rotina no posto da PRF que fica na entrada da cidade de Xapuri, os agentes abordaram o veículo e como o motorista aparentou ter ficado nervoso, eles resolveram fazer uma busca mais minuciosa no veículo.

Como a droga, de acordo com a PRF, é de origem da Bolívia, o crime é caracterizado como tráfico internacional. O suspeito juntamente com a droga foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia, interior do Acre.