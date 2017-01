Prefeitura de Rio Branco abre inscrição para processo seletivo simplificado da educação

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

A prefeitura de Rio Branco abre nesta quarta-feira, 11, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de 299 Professores e Servidores Administrativos para a secretaria Municipal de Educação. Há vagas para os níveis médio e superior. A prova objetiva será realizada no dia 05 de fevereiro. O resultado do processo será divulgado no dia 23 de fevereiro e os aprovados já vão atuar no ano letivo de 2017, marcado para começar no dia 6 de março. O prefeito Marcus Alexandre, atribuiu a necessidade da realização do Processo Seletivo Simplificado, a expansão da Rede Municipal de Educação. Em 2013 a Rede atendia 16 mil alunos e em 2017, Rio Branco deverá chegar a 25 mil alunos até o final do ano.

O valor da inscrição será de R$ 47,00 (quarenta e sete reais) para a função de ensino médio e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) para as funções de ensino superior.

Para o Ensino Médio, as vagas são de Cuidador Pessoal e no Ensino Superior há vagas para Professor da Educação Infantil – Pré-Escola, Professor Fundamental do 1º ao 5º Ano (Zona Urbana e Zona Rural), Professor da Educação Especial – Mediador, Professor da Educação Especial e Nutricionista.

A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será constituída de questões de múltipla escolha. De acordo com o Edital, será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da prova objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas.

Todos os atos oficiais relativos ao Processo Seletivo Simplificado serão publicados no Diário Oficial do Estado do Acre e nos sites www.ibade.org.br e www.riobranco.ac.gov.br.

Quem optar por fazer a inscrição pessoalmente, deverá ir à escola prof. José Rodrigues Leite, na Rua Benjamim Constant, nº 924 no Centro, de segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 9 às 12h e das 13 às 17h.

O Processo Seletivo Simplificado foi anunciado pelo prefeito Marcus Alexandre, no último dia 5 de janeiro, quando ele também convocou 1.043 profissionais da educação aprovados no concurso realizado em 2016.