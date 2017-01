Operação cumpre mais 20 mandados para apurar gastos com combustíveis

Os altos gastos com combustíveis na cidade de Xapuri, a 188 km de Rio Branco, resultaram na operação do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), na manhã desta terça-feira (10), para apurar a incompatibilidade dos valores com a realidade do município.

A operação denominada “Volta ao Mundo” é coordenada pelo promotor de justiça Fernando Terra e cumpre 27 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais de ex-gestores e pessoas envolvidas. De acordo com o MP, “o consumo investigado seria suficiente para dar várias voltas ao mundo”, o que deu o nome da operação.

Sem passar muitos detalhes, o MP-AC informou que um balanço da operação deve ser divulgado ainda nesta terça. O G1 tentou entrar em contato com o ex-prefeito da cidade, Marcinho Miranda, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Recomendação

No dia 5 de janeiro, no Diário Oficial, o mesmo promotor havia estipulado medidas de controle do uso de combustível para a atual gestão. Na época, ele havia informado que a recomendação foi encaminhada à então gestão da cidade em outubro de 2016 com um prazo de 30 dias para ser adotada.

Entre as recomendações está a não autorização para abastecimento de veículo particular de qualquer servidor público ou do próprio gestor sem que se proceda ao controle formal mínimo. Além disso, não emitir autorização para abastecimento em que a quantidade de litros seja superior à capacidade de armazenamento do tanque do veículo.