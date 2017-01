Médico plantonista se revolta e posta no facebook macaxeira com ovos servido no jantar de Hospital

O médico Rosaldo Aguiar, conhecido como Dr. Babá, não se conformou e postou nas redes sociais na noite desta segunda-feira (9), a sua indignação com o jantar servido no Hospital Geral do município de Feijó, que é de responsabilidade do governo do Estado. O prato regionalíssimo era de macaxeira com ovos frito.

“Eu como médico plantonista do Hospital Geral de Feijó, me sinto desrespeitado e humilhado pelo descaso da alimentação fornecido no jantar desta noite de 09/01/2017, macaxeira com um ovo pra cada funcionário”, escreveu.

Junto com a imagem da refeição, Rosaldo acrescentou ao responder comentários feitos por internautas, que a publicação não tem como alvo a direção geral do Hospital Geral de Feijó, onde ele trabalha há 30 anos, “mas que chegue as autoridades do Estado”, disse.

Na mesma postagem o médico questiona aos gestores do Instituto Penitenciário do Acre (IAPEN) se a refeição servida aos presos naquela noite, tinha o mesmo cardápio. “Será que é esse tipo de alimentação que eles recebem por aí ou é algo melhor?

Procurada, a Secretaria de Saúde informou que iria apurar o caso para saber se existe algum tipo de irregularidade.