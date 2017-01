Marinha do Brasil lança Processo Seletivo para o 9º Distrito Naval

O Comando do 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil, que tem abrangência nos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, divulgou o edital do Processo Seletivo para convocação de profissionais de nível médio da área industrial e de saúde.

Com o objetivo de preencher as necessidades temporárias de Praças em Organizações Militares (OM) da Marinha, os integrantes da Reserva de 2º Classe da Marinha, vão prestar serviço em caráter transitório e regional.

O Serviço Militar Voluntário (SMV) temporário terá duração de no máximo um ano, sendo dividido em duas fases com a primeira destinada à instrução militar-naval e a segunda da aplicação de conhecimentos técnico-profissionais, realizada na OM designada para servir.

São 41 vagas para prestação do SMV como Cabo com atuação em Manaus – AM, distribuídas nas especialidades de Edificações (6), Eletrônica (5), Mecânica (6), Eletrotécnica (6), Telecomunicações (6), Enfermagem (4), Nutrição e Dietética (2), Patologia Clínica (2), Prótese Dentária (1) e Radiologia Médica (3).

As inscrições poderão ser realizadas a partir das 8h de 10 de janeiro de 2017 a 3 de fevereiro de 2017, pelo site www.9dn.mas.mil.br, observado horário oficial de Brasília. A taxa de inscrição é no valor de R$ 50,00, que deverá ser paga por meio de boleto bancário.

Todos os inscritos serão classificados por meio de Prova Objetiva; Verificação de Dados Biográficos; Inspeção de Saúde; Verificação Documental; Prova de Títulos; Designação à incorporação e a Incorporação.