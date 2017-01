Marcus Alexandre inicia etapa de reforma do Mercado do Bosque

A Prefeitura de Rio Branco vai iniciar a terceira e última etapa da obra de reforma e ampliação do Mercado do Bosque. Desta vez, a obra será na parte externa, no corredor que liga a Avenida Nações Unidas à Rua Coronel Alexandrino, onde ficam lanchonetes, restaurantes, uma ótica e outros empreendimentos. No local, será construída uma cobertura e todo o piso será refeito, bem como as instalações elétricas e hidráulicas. A exemplo das outras duas fases, no teto serão utilizadas as telhas termo acústicas, que garantem maior conforto térmico para os permissionários e usuários.

O prefeito Marcus Alexandre esteve no Mercado onde conversou com permissionários sobre o trabalho que será realizado nesta etapa da reforma. “Será quase uma reconstrução. Viemos hoje, sábado, para tratar com os comerciantes sobre alternativas de espaço para eles ficarem enquanto a obra estiver em andamento”, explicou o prefeito.

Ficou acertado entre o prefeito e os 23 permissionários que eles irão ocupar os boxes da Galeria Mattos, recém inaugurada ao lado do Mercado, até que possam retornar aos seus espaços já reformados. Saulo Negreiros, um dos mais antigos permissionários do local, há 20 anos no Mercado, diz que “todos estavam ansiosos por esta reforma. Nossos box serão ampliados pela Prefeitura e depois eu vou investir na melhoria do meu espaço para garantir um atendimento cada vez melhor para os clientes. Só temos a gradecer ao prefeito por essa obra”.

Etapas anteriores

No dia 23 de dezembro, a segunda etapa da obra de reforma do Mercado do Bosque, que conta com oito lojas, foi entregue pelo prefeito Marcus Alexandre aos permissionários. A nova estrutura, segue o mesmo padrão de arquitetura da primeira fase, inaugurada em maio de 2016.