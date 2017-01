Rio Juruá sobe 38 centímetros e ultrapassa cota de alerta

Com uma subida de 38 centímetros nas últimas horas, o Rio Juruá em Cruzeiro do Sul ultrapassou a cota de alerta, que é de 11,80 metros. Na manhã desta segunda-feira (9), o manancial registrou 12,18 metros. A previsão da subida foi feita pelo Corpo de Bombeiros para o fim de semana. O alto nível do rio se deu porque em Marechal Thaumaturgo, o rio subiu quatro metros em 30 horas e esse volume de água foi direcionado para Cruzeiro do Sul.

O coordenador da Defesa Civil na cidade, tenente José Lima, diz que os 38 centímetros acima da cota de alerta ainda é uma situação esperada e que ainda não foi retirada nenhuma família de áreas atingidas. “Ainda estamos em reunião e de sobreaviso”, disse.