Pastor Valdemiro leva facadas no pescoço dentro de igreja em SP

Ele foi atacado durante o culto da Igreja Mundial do Poder de Deus, na Zona Sul da capital paulista, neste domingo

O pastor Valdemiro Santiago sofreu um atentado na manhã deste domingo (8), enquanto realizava um culto na Igreja Mundial do Poder de Deus, no Brás, na Zona Sul de São Paulo. O religioso foi esfaqueado no pescoço duas vezes.

De acordo com o jornal O Dia, Santiago foi socorrido e levado para um hospital, onde passou por uma cirurgia e levou aproximadamente 20 pontos. Ele não corre risco de morte.

O suspeito foi preso em flagrante, levado para 8ª Delegacia Policial de São Paulo e responderá por tentativa de homicídio. No momento do crime, o homem, que não teve sua identidade revelada, foi contido por seguranças.

Já operado no hospital, Valdemiro Santiago gravou um vídeo ao lado da esposa, a bispa Franciléia, para tranquilizar os fiéis da igreja dele. “Que Deus abençoe vocês e eu perdoo a pessoa que fez isso, não sei quem é, mas ela carece de perdão”, disse.