Chapecoense busca Luiz Antonio no Flamengo, mas salário emperra acerto

Volante foi o escolhido pelos catarinenses em lista apresentada pelos cariocas. Após boa passagem pelo Bahia, volante busca valorização, mas negociação continua

Luiz Antonio é o nome escolhido pela Chapecoense na lista apresentada pelo Flamengo para ajudar na reconstrução da equipe após o trágico acidente aéreo de 29 de novembro do ano passado. Após um bom segundo semestre no Bahia, o volante retornou ao Rio de Janeiro, mas não será aproveitado por Zé Ricardo. As negociações com os catarinenses, entretanto, estão emperradas na parte salarial.

Flamengo e jogador confirmam a procura da Chape. O clube rubro-negro aceita a liberação sem compensação financeira, mas evita falar em colaboração para pagamento de salários. Oficialmente, a posição é de que os empréstimos serão analisados caso a caso. Luiz Antonio, por sua vez, busca uma remuneração próxima da que recebia no Bahia, consideravelmente maior do que os valores apresentados na Gávea e em Santa Catarina.

As negociações continuam, mas a Chape mantém a postura de não exceder limites estabelecidos para pagamento de salário. Outro ponto pendente na negociação é o vínculo de Luiz Antonio com o Flamengo, que se encerra em 31 de dezembro. Caso seja cedido sem renovação, estaria livre ao término do contrato. A situação também é analisada na Gávea.

Cria do Flamengo, Luiz Antonio defendeu o clube em 178 partidas e marcou dez gols, com destaque para atuação na decisão da Copa do Brasil de 2013, quando foi eleito o melhor em campo. Sem espaço no início de 2016, foi emprestado ao Sport, onde fez 28 jogos e dois gols, e depois ao Bahia. Em Salvador, foram 21 partidas e três gols, o mais importante deles na vitória por 3 a 2 sobre o Bragantino, pela penúltima rodada da Série B

Luiz Antonio já foi informado pelo Flamengo que não faz parte dos planos para 2017, mas, enquanto não definir o futuro, se apresentará no Ninho do Urubu na próxima quarta-feira para iniciar os treinamentos. O mesmo vale para o lateral-direito Léo, que não chegou a um acordo para renovar com o Atlético-PR.