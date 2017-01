Polícia Militar prende grupo criminoso com armas de fogo no bairro Bosque

Uma denúncia anônima levou os homens do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) a prender na noite deste sábado, 07 de novembro, quatro pessoas e apreender um adolescente infrator, com armas de fogo. A ação policial ocorreu na Rua Castro Alves, localizada no bairro Bosque.

Segundo informações dos policiais, eles receberam uma denúncia anônima no batalhão, que uma residência estava sendo utilizada para o cometimento de crimes por um grupo criminoso. As guarnições da unidade operacional se deslocaram imediatamente ao local, para averiguar as informações.

Ainda segundo as guarnições, ao chegar ao local, à residência foi cercada pelas guarnições, que foi recebida a tiros pelos criminosos. Os militares reagiram a iminente a ameaça contra suas vidas, conseguindo deter os autores. No local foram apreendidas três armas de fogo.

Endreson de Matos, Moises Yuri de Oliveira, ambos de 21 anos, Lucas Lohan Souza (19), Pedro Henrique Barbosa (18) e um adolescente infrator de 16 anos foram conduzidos para Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.