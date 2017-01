PM apreende três armas de fogo e prende traficante em flagrante na capital

Durante a madrugada deste sábado, 07, policiais militares do Quarto Batalhão (4°BPM) frustraram um tentativa de roubo, apreenderam três armas de fogo, além de prenderem André Luiz Araújo Oliveira comercializando entorpecentes em via pública no Conjunto Esperança.

De acordo com os policiais, em uma das ações na madrugada de sábado, a participação da sociedade auxiliou na prisão em flagrante de André Luiz, após comercializar e guardar um certa quantidade de droga em sua residência; além de levar os militares a prenderem, também, em flagrante um agente portando arma de fogo.

Os criminosos, juntamente com objetos envolvidos nas respectivas ocorrências, foram encaminhados para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla) onde foram tomadas as medidas cabíveis ao caso.