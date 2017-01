PC e PRF prendem foragido da justiça após furar bloqueio na BR-317

Um trabalho integrado entre as polícias Civil e Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de Antônio Lopes da Silva, vulgo “Toim”, na madrugada deste sábado, 07, após furar barreira montada na BR-317, entroncamento de Xapuri.

Por volta das 02:00 horas da madrugada, um veículo ocupado por quatro pessoas furou a barreira policial em alta velocidade, momento em que se deu início a perseguição e logo a frente um dos passageiros saiu do veículo correndo rumo à vegetação, às margens da rodovia.

Após​ várias horas de buscas, os policiais conseguiram localizar o suspeito que foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil de Xapuri.

“É um trabalho integrado entre as forças policiais que resultou na prisão desse indivíduo que possui mandado de prisão em aberto. Ele é acusado de cometer vários assaltos na cidade de Rio Branco. Esse trabalho demonstra que as forças policiais estão integradas no combate a criminalidade”, destacou delegado Cristiano Bastos.

Antônio Lopes da Silva será conduzido ao presídio e colocado à disposição da justiça.