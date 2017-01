Homem morto a tiros havia relatado ameaças de morte, diz delegado

Cleonardo Martins, de 31 anos, foi morto a tiros em Cruzeiro do Sul. Vítima havia saído do presídio há pouco mais de um mês, diz polícia.

A morte do dono de uma distribuidora em Cruzeiro do Sul pode estar ligada a facções criminosas na cidade, segundo a Polícia Civil. Cleonardo Barbosa Martins, de 31 anos, foi morto após ser atingido por um tiro na noite desta terça-feira (3), no bairro do Telégrafo, em frente à distribuidora administrada por ele.

O delegado responsável pelo caso, Lindomar Ventura, disse que a vítima já havia relatado ameaças de mortes durante um interrogatório.

A Polícia Civil informou ainda que a vítima havia saído do presídio há pouco mais de um mês pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores. Ele também foi preso por envolvimento com organizações criminosas.

“Ele foi liberado há cerca de um mês e a informação que tínhamos é que ele estava fora do estado e, ao voltar, foi vítima de homicídio. No último interrogatório que fizemos, ele chegou a mencionar que estava sofrendo algumas ameaças. Mas, sem apontamento direto de onde viriam essas ameaças. Só dizia que a vida dele corria risco, mas não apontou pessoas ou grupo”, informou o delegado.

Ainda segundo Ventura, Martins tinha muitas informações sobre o esquema de tráfico de drogas e atuação de facções criminosas na cidade. Já a família da vítima, se limita a dizer que não sabe o que pode ter motivado o homicídio. Um irmão, que prefere não se identificar, diz que espera que o crime seja solucionado.

“Não sabemos qual o motivo de isso ter acontecido. Meu irmão estava com minha irmã conversando, quando dois caras passaram em uma moto e efetuaram três disparos. Espero que a polícia consiga chegar a autoria e prenda quem tirou a vida de meu irmão”, diz.

O velório ocorre na casa da família, no bairro Telégrafo e o corpo deve ser sepultado às 16h no Cemitério Jardim da Paz.

Entenda o caso

“Ele estava conversando com alguns familiares. Os rapazes pararam a motocicleta, desceram e efetuaram os disparos e atingiram o peito direito dele”, explica o tenente Renízio Negreiros. Uma irmã da vítima, que estava com ele no momento do crime, chegou a ficar desorientada pelo barulho dos tiros, mas foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e liberada em seguida.